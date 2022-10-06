Оккупанты называют себя смертниками и рассказывают о мощном вооружении ВСУ

Российский военный рассказал своему земляку о актуальной ситуации на фронте: оружия нет, а из-за обстрелов украинских бойцов - оккупанты боятся выйти с окопов.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный СБУ.

- Укропы еб*ные наступают, нах*й, каждый день. Арта ложит нах*й, высунуть не можем. Вчера нас нах*й три раза еб*ть вертушки отъ*башили нах*й. Стволкой каждый день еб*шат, «Грады» каждый день. Здесь еб*ть на танках выезжают, нах*й. На прямую наводку еб*шат нах*й.

- Ну танков-то хоть подбиваете, бл*ть, или они что хотят, то и делают там, куролесят?

- А там что хотят, то и делают нах*й.

- Танки что-ли не подбиваете?

- Нет. А с чего нах*й? ПТУРами? Х*ли, их только так, разогнать можно, нах*й.

- А РПГшки?

- Это все для них пукалки нах*й.

- Еб*ны в рот. Бл*ть, чего вы там сидите без толку, бл* в обороне и оборону держать. Нах*й такая оборона бл*ть?!

- Да этого никто нах*й не понимает. Мы тут как уроды еб*ные сидим, под артобстрелами. Подкрепления нет, резерва нет нах*й. Ничего! Них*я ничего нету бл*ть.

- Вы что там, смертники что-ли или что, я них*я не понимаю?

- Ну вообще это выглядит, честно говоря, так.

- Смертники, мясом сидите там, а что одна арта нах*й? А что, ну есть что-нибудь, минометы, РПГшки. Х*ярьте сами!

- Как их х*ярить? Нас гаубицы на еб*шат, «Град» еб*шат, вертушки еб*шат. Х*ли мы с этими РПГшками?

- С той стороны что-ли?

- Ну конечно.

- А что от нас нет что-ли вертушек и «Градов»? Что-то них*я не понимаю.

- От нас них*я нет. Они бояться нах*й сюда лететь.

- Почему бояться?

- Да ссут нах*й все потому что. Я говорю, что здесь все не так, как думают там в россии. тут по-взрослому, братан!

- лететь бояться, да? А лезть-то бояться потому что у них «Стингеры» появились бл*ть?

- Ну кончено, у них вообще все, еб*ный в рот. Все вообще! У нас нет них*я!

Напомним, что в ранее перехваченном разговоре оккупант просит мать делать все возможное, чтобы его родственник избежал мобилизации: «Вот пусть хоть что делает».