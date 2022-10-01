Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по попыткам россии аннексировать украинские территории

Резолюция о непризнании и осуждении попытки россии аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины будет внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, выступая в австралийском Институте Лоуи.

«На следующей неделе на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН будет внесена резолюция о непризнании и осуждении очередной попытки аннексии россией наших территорий», - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина с Австралией давно имеет принципиальное и эффективное сотрудничество на всех международных площадках, в частности в ООН, и подчеркнул необходимость сейчас направить силы, чтобы сделать голосование на Генассамблее за эту резолюцию максимально однозначным.

«Я прошу вас, я прошу Австралию применить все свое влияние, чтобы убедить больше государств не оставаться нейтральными и проголосовать за международное право и против российской аннексии», - призвал Президент.

Напомним, что ранее россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН с осуждением «референдумов» в Украине.