Зеленский: путину не удастся сохранить жизнь в случае применения ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что владимир путин в случае применения ядерного оружия «не сможет сохранить жизнь».

Об этом глава государства заявил во время видеоинтервью Институту Лоуи.

«Он (путин, - ПН) понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранять, так сказать, свою жизнь, и я в этом уверен», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент поставил под сомнение, имеет ли путин достаточный контроль над российской кампанией, чтобы направить тактический ядерный удар. По его словам, россиянам «трудно контролировать все, что происходит в их стране, так же, как они не контролируют все, что у них на поле боя».

Президент отметил, что использование ядерного оружия мир «никогда не простит ни путину, ни россии».

Напомним, что ранее экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что в случае применения россией атомного оружия, НАТО нанесет удар по армии и флоту рф.