Оккупант из «днр» рассказал, как ВСУ пытаются взять их в «кольцо»

Оккупант, который находится в одном из сел в так называемой «Донецкой народной республике» говорит, что украинская армия пытается взять их в кольцо.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Что там, спокойно, нет?

- Да нет, не спокойно. Нас в кольцо пытаются взять, нах*й, но не знаю. Ну слышишь, да?

- Да, слышу. Слушай, говорят, 29-го (сентября, - ред.) уже первых туда отправляют людей.

- Ну и слава Богу. Мы уже за*бались здесь - 30 человек их здесь держать. У нас за неделю бл*ть четыре 200-х *б твою.

- Них*ра себе.

- Командир бл* роты нах*й, командир взвода, нах*й и водила этой мотолыги и пацан еще тоже - второй командир взвода, нах*й. Вот п*здец нах*й, я не могу говорить.

- А ты, где там точно находишься?

- Короче я в «Донецкой народной республике» вот и все. Красный Лиман набери, если надо там, я здесь. Село Терны.