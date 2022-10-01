В Николаевской области появился чат-бот для охоты на «мопеды» – сюда нужно сообщать о дронах-камикадзе

В Николаевской и Херсонской областях запустили чат-бот - @mopedy_ug_bot, куда нужно посылать информацию об обнаруженных российско-иранских беспилотниках.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Канал со всей информацией об охоте на дроны в нашем регионе – https://t.me/mopedy_ug Чат-бот - @mopedy_ug_bot Через чат-бот можете оперативно предоставлять информацию. Ребята будут отрабатывать. Все конфиденциально, ваши данные никуда не будут передаваться. Это для отсечения лишних и вражеских вбросов», - объяснил Ким.

Отметим, что российско-иранские беспилотники во время движения звучат как мопед или бензопила. Считают, что их можно услышать за несколько километров, обнаружить и сбить.