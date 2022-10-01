Защитники «Азовстали» согласились на выход с завода, чтобы спасти 300 раненых, – начальник штаба «Азова»

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич (позывной "Тавр") сообщил, что решение о выходе из комбината "Азовсталь" было сложным для руководящего состава.

Об этом сообщает «Укринформ».

– Нам было очень тяжело принять это решение, но на тот момент у нас было 600 раненых, и 300 из них просто… погибали очень медленно. Поэтому офицерский состав единогласно принял решение о выходе, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам, находившимся в бункере в госпитале, - сказал Кротевич, отметив, что в то время в госпитале не было лекарств и оборудования, чтобы оказать надлежащую помощь раненым.

В то же время, он отметил, что операция была согласована с руководством страны.

– Непосредственно командир полка «Азов» подполковник Денис Прокопенко держал связь с Президентом Украины, с Главнокомандующим генералом Залужным, с руководителем ГУР Кириллом Будановым. То есть, вся эта операция нашего выхода была согласована с руководством нашего государства, – напомнил он.

При этом Кротевич добавил, что "руководство страны предоставило нам право выбора".