Актер Болдуин заключил мировое соглашение с семьей убитой операторки Гатчинс – но прокуратура собирается довести дело до суда

Семья Галины Гатчинс, операторки фильма «Ржавчина», погибшей на съемочной площадке в 2021 году, и актер Алек Болдуин достигли мирового соглашения.

Об этом пишет НВ.

Адвокат Алека Болдуина сообщил о достижении мирового соглашения по иску о неправомерной смерти, который семья Гатчинс подала против актера и других лиц.

Вдовец Галины Гатчинс Мэтью Гатчинс стал исполнительным продюсером фильма Ржавчина и получит часть прибыли от его проката. Адвокат сообщил, что согласно мировому соглашению дело против Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC будет закрыто.

«Я не заинтересован во взаимных обвинениях или приписывании вины (продюсерам или мистеру Болдуину). Все мы считаем, что смерть Галины стала ужасающим несчастным случаем», - говорится в заявлении Гатчинса.

Как отметил адвокат Алека Болдуина Люк Никас, у всех участников нелегкого процесса есть желание сделать то, что будет лучше для сына Галины Гатчинс.

Прокуратура заявила, что мировое соглашение, достигнутое Алеком Болдуином и семьей Галины Гатчинс, не повлияет на возможные уголовные обвинения. В заявлении отмечается, что в то время как гражданские иски могут быть урегулированы частно и часто связаны с финансовыми выплатами, уголовные дела касаются только фактов. Если факты и доказательства свидетельствуют о преступлении, то согласно законодательству штата Нью-Мексико прокурор может предъявить обвинения.

Напомним, трагедия с гибелью оператора Галины Гатчинс и ранением режиссера Джоэла Соузы произошла 21 октября 2021 года на съемочной площадке во время репетиции одной из сцен. Следствие выяснило, что в оружии, поданном Алеку Болдуину для съемки сцены, был боевой патрон. После рокового выстрела Алек Болдуин постоянно повторял: «Почему мне дали заряженное оружие».

Позже в ходе следствия Алек Болдуин неоднократно возражал, что выстрелил из пистолета, который был у него в руках во время репетиции, а затем заявил, что выстрелил из него случайно. Согласно недавнему отчету судебно-медицинской экспертизы ФБР, огнестрельное оружие не могло выстрелить без нажатия на курок.