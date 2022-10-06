В Николаеве готовятся к отопительному сезону, его могут начать 1 ноября

Отопление в Николаеве могут включить с 1 ноября или чуть раньше, если будет холодно. Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово к отопительному сезону.

Об этом сказал мэр Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.

- Продолжается заполнение теплосетей. Они заполняются специальной водой, проходящей химическую обработку. Она не будет как в водопроводе, ее берут из скважин, можете не беспокоиться за батареи, - отметил мэр. – Мы ее дополнительно очищаем.

При поддержке международных партнеров в Николаеве пробурили скважины возле котельных. На Николаевской ТЭЦ также продолжается подготовка к отопительному сезону.

Вместе с тем Сенкевич призвал николаевцев быть готовыми к сложному отопительному сезону, потому что неизвестно, как будут вести себя оккупанты.