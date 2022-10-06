В Николаеве до холодов обустроят около 100 точек разлива питьевой воды

В Николаеве до наступления холодов обустроят около 100 точек, где можно будет взять питьевую воду.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, во время холодов не будут разливать воду из грузовиков-цистерн.

– Мы создадим около 100 точек по городу, я опубликую их список, в них будет возможность получить воду. Это будет в больницах, школах, детсадах, – говорит Сенкевич.

Он также прокомментировал регулярные аварии на водопроводе. По словам Сенкевича, 50% воды, направляемой в водопровод, теряется из-за порывов.

- Ситуация критическая, десятки порывов, соленая вода разрушает трубы… Обстрелы усугубляют ситуацию. Водоканал работает на максимуме. Бригады работают, сейчас мы наняли подрядчиков – еще шесть компаний, – сказал он.

Сенкевич объяснил, что работает большое количество людей в городском совете и ОВА над решением вопроса водоснабжения. Кабмин помог городу трубами, государство выделит средства в следующем году, которые будут направлены за замену участков водопровода.

Мэр считает, что вопрос поставки воды из Херсона стал политическим. Оккупанты без освобождения города не дадут восстановить водоснабжение – точка водозабора находится возле Херсона.