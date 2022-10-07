Президент США помиловал всех осужденных за хранение марихуаны

Президент США Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны. Речь идет только о тех случаях, когда обвинение в хранении марихуаны не сопровождалось другими.

Об этом сообщает CNN.

Президент поручил генпрокурору Соединенных Штатов заняться разработкой процедуры выдачи свидетельств и помилования осужденных и призвал губернаторов последовать его примеру и провести помилование осужденных за хранение марихуаны по законодательствам штатов.

«Я объявляю о помиловании всех, ранее нарушивших федеральный закон о простом хранении марихуаны», - заявил президент, отметив, что тысячи людей, осужденных за хранение марихуаны, не смогли из-за этого получить работу, жилье или образование и что настала пора покончить с этой несправедливостью.

Кроме того, Минздрав США поручил пересмотреть внесение марихуаны в перечень контролируемых специальными службами веществ. Таким образом, она будет исключена из той же классификации, которая включает героин и ЛСД.

Однако Байден подчеркнул, что определенные правила относительно марихуаны останутся в силе, даже если препарат будет легализован.

«Даже когда федеральные и местные правила по марихуане изменятся, важные ограничения по торговле, маркетингу и продаже несовершеннолетним должны оставаться в силе», - подчеркнул он.

Отмечается, что помилование затронет около 6,5 тысячи человек, которые с 1992 по 2021 годы были осуждены по единственному обвинению - в хранении марихуаны.

Напомним, как в одесском аэропорту служебная собака помогла обнаружить у украинки марихуану в кармане куртки.