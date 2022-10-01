СБУ показала, как оккупанты жили в свинарнике в освобожденном селе на Херсонщине

После освобождения села Любимовка в Херсонской области правоохранители начали проверку покинутых позиций оккупантов. В частности, СБУ обнаружила, что российские солдаты поселились в свинарнике.

Об этом СБУ сообщает в своем Telegram-канале.

В кадрах видно оборудованные из подручных средств места для сна. При этом в помещении очень грязно и по соседству с ними жили несколько свиней. Кроме спальных мест, СБУ обнаружила форму «второй армии мира», места для приёма пищи, душевую, а также несколько стиральных машин, которые оккупанты, вероятно, украли у мирных жителей.

«Нашли себе подобных», – прокомментировал местный житель, который провел экскурсию по «командному пункту» россиян.

Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.

Напомним, что ранее нацгвардия показала видео из российской пыточной в освобожденной Казачьей Лопани.