«Только приехали и на второй день пропали»: Оккупант рассказал о пропаже без вести 65 мобилизованных россиян

Российский военный рассказал жене про пропаже только что мобилизованных русских солдат.
Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.
- Привет. Как дела?
- Нормально. Сейчас здесь просто.
- Че? Я говорю, в окопе все?
- Нет, сейчас в доме. Ну, в поле вышел, правда, чтобы это... за*бали. Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 60 человек пропало без вести, 65.
- Охр*неть.
- Вот из этих, как их, мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант из «днр» рассказал, как ВСУ пытаются взять их в «кольцо».