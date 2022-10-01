«Только приехали и на второй день пропали»: Оккупант рассказал о пропаже без вести 65 мобилизованных россиян

Российский военный рассказал жене про пропаже только что мобилизованных русских солдат.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Привет. Как дела?

- Нормально. Сейчас здесь просто.

- Че? Я говорю, в окопе все?

- Нет, сейчас в доме. Ну, в поле вышел, правда, чтобы это... за*бали. Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 60 человек пропало без вести, 65.

- Охр*неть.

- Вот из этих, как их, мобилизованных. Только приехали и на второй день пропали.