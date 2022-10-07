Рада окончательно одобрила добровольный воинский учет женщин

Верховная Рада поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин. Однако обязательным учет будет для женщин-медиков.

Об этом сообщила нардеп Алексей Гончаренко.

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных», - говорится в документе, текст которого опубликовал нардеп.

При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Напомним, что ранее в Украине перенесли создание реестра военнообязанных женщин.