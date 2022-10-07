В ЧНУ имени Петра Могилы рассказали о результатах основной сессии вступительной кампании

В конце сентября в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы завершился основной набор на первый курс бакалаврских и магистерских программ. Также осуществлен набор на 2 и 3 курсы обучения. Однако в октябре продлится дополнительная сессия для вступления на бакалаврские и магистерские программы.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

В этом году основные результаты вступительной кампании для Могилянки положительны, несмотря на сложные обстоятельства в стране.

Еще одной особенностью вступительной кампании-2022 является наличие льготной категории для поступающих с особо опасных и временно оккупированных территорий. Все бюджетные места в ЧНУ имени Петра Могилы по этой квоте заполнены. Также приемная комиссия университета сделала заказ на дополнительные бюджетные места для льготных категорий.

Лидерами среди факультетов, на которые произведен самый большой набор, являются Факультет компьютерных наук и Медицинский институт. Именно в цифрах:

На первый курс бакалавриата:

Компьютерные науки – 46

Инженерия программного обеспечения – 58

Медицина – 27

Фармация – 20

Психология – 27

А также среди других специальностей:

Право – 37

Физическая культура и спорт – 25

Филология (германские языки и литературы (включая перевод), первая – английский язык) – 34

На первый курс магистратуры:

Компьютерные науки – 32

Инженерия программного обеспечения – 24

Компьютерная инженерия - 25

Психология – 215

Право – 30

Филология (германские языки и литературы (включая перевод), первая – английский язык) – 17

Для будущих абитуриентов на базе ЧНУ имени Петра Могилы начинается набор на подготовительные курсы для поступления в высшее образование.

Зарегистрироваться на подготовительные курсы можно по ссылке.

Дополнительная информация о подготовительном отделении Могилянки – здесь.