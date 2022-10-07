В Николаеве продолжают ремонт водопровода, до 20:00 надеются все починить

В Николаеве по состоянию на 15 часов бригады водоканала еще ремонтируют водопроводную сеть.
Об этом сообщили в «Николаевводоканале».
Вчера, 6 октября, на двух участках водопровода, по которому поставляется вода из Бугского лимана на очистные сооружения, произошли утечки. В результате большой объем воды тратился впустую, поэтому было принято решение остановить водозабор.
«Бригады нашего предприятия откачали воду. Сейчас проводятся сварочные работы поврежденных мест трубы. Приложим максимум усилий, чтобы к 20 часам вечера все завершить».
«Имея некачественную воду, мы понимали, что подобные ситуации могут произойти. Поэтому, чтобы в будущем не было подобных сюрпризов для николаевцев, уже несколько недель специалисты подрядной организации прокладывают почти 400 метров новой полиэтиленовой трубы. Как только будут завершены работы, вода на очистные сооружения будет поставляться по новой сети, а не по старой «латаной», - говорится в сообщении.