В Николаеве продолжают ремонт водопровода, до 20:00 надеются все починить

В Николаеве по состоянию на 15 часов бригады водоканала еще ремонтируют водопроводную сеть.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

Вчера, 6 октября, на двух участках водопровода, по которому поставляется вода из Бугского лимана на очистные сооружения, произошли утечки. В результате большой объем воды тратился впустую, поэтому было принято решение остановить водозабор.

«Бригады нашего предприятия откачали воду. Сейчас проводятся сварочные работы поврежденных мест трубы. Приложим максимум усилий, чтобы к 20 часам вечера все завершить».