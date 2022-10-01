В Николаеве подрядчик требовал от жителей поврежденного дома доплатить за бесплатное закрытие окон OSB-плитами

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что окна в поврежденных российскими обстрелами домах закрывают бесплатно. С жителей этих домов никто не имеет права потребовать деньги.

Об этом он сказал в своем эфире в социальных сетях.

- Был у нас случай, когда работники подрядной организации сказали жителям, мол, если хотите, чтобы поскорее вам выполнили работы – доплатите. Это безобразие мы пресекли. Все работы проводятся за счет города, для вас они выполняются бесплатно. Материалы выдаются бесплатно. Если кто посмеет требовать деньги, или намекать на это – пожалуйста, сразу звоните в наш колл-центр 1588, назовите адрес и скажите, что у вас требуют деньги за работу, - сказал он.

Мэр также рассказал, что подрядчики не соглашаются на все предложенные объекты.