Дерусификация Николаева: Сенкевич считает, что переименование улиц следует провести после войны

В Николаеве улицы, названные в честь россиян, будут переименованы по окончании войны.

Об этом мэр Александр Сенкевич рассказал в прямом эфире в социальных сетях.

Один из николаевцев предложил переименовать улицу Пушкинскую в честь Алексея Вадатурского. Сенкевич сообщил, что такие изменения не будут делать сейчас.

- Я думаю, что все вопросы переименования улиц, не подпадающих под декоммунизацию и дерусификацию, будем решать после войны. Вернутся наши ребята с войны и будем решать вопросы, - сказал мэр.

Напомним, ранее в Николаеве улицу Московскую переименовали в Мариупольскую.