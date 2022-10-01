Николаевцев предупредили, что воду из системы отопления нельзя пить и сливать

В «Николаевоблтеплоэнерго» предупредили об опасности употребления/использования воды из системы отопления.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Вода химически очищена, имеет зеленую окраску, чтобы оперативно обнаруживать утечки теплоносителя. Намеренный слив воды из системы отопления дома будет иметь негативные последствия для ее функционирования в зимний период.

«Эту воду ни в коем случае нельзя использовать для питья, приготовления пищи или других бытовых нужд. Это опасно», – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается заполнение теплосетей, потом будут постепенно заполняться внутридомовые системы отопления. В случае обнаружения утечки воды зеленого цвета вблизи тепловых сетей просят сообщать в аварийно-диспетчерскую службу предприятия: +380512442577, +380958221166 (круглосуточно).