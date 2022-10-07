Президент Зеленский поблагодарил три бригады ВСУ, которые ведут контрнаступление и освобождение Украины

Украина продолжает наступательную операцию на Востоке и на Юге, каждый день Силы обороны освобождают новые населенные пункты.

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой… теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем кремля. Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись и мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчикам.

- Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов, - сказал Зеленский.

- И я хочу сегодня отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли, - отметил он.

По его словам, хорошие результаты есть и на Юге Украины, где освобождение продолжается каждый день.