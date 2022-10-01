Пылающий Крымский мост изобразят на новых почтовых марках от Укрпочты

Укрпочта выпускает новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

«Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, вернее, с тем, что от него останется;) Как Вы понимаете, готовили ее давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией. Точную дату выпуска еще сообщим позже. Номинал марки - М (потому что мост;) Стоимость — 18 гривен. Тираж – 7 миллионов. Добрый день не буду желать, потому что он и так прекрасен. Крымский мост – ВСЕ!» – написал Смелянский в Telegram.