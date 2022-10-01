Еще 413 попавших в плен украинцев получат помощь по ₴100 тысяч

Еще 413 человек, которые находились или находятся в плену, получат по 100 тысяч гривен помощи.

Такое решение 7 октября приняла соответствующая комиссия, и оно стало самым результативным за весь период ее работы, сообщили в Минреинтеграции.

Эти люди оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии россии против Украины с 2014 года и были уволены или до сих пор незаконно удерживаются оккупантами.

В частности, 358 украинцев признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии рф, среди которых 35 женщин. В них также входят граждане Украины, уволенные во время большого обмена, благодаря которому удалось вызволить из неволи 215 человек. Все они получили единогласную поддержку среди членов комиссии.

Среди уволенных есть шесть попавших в плен иностранцев, когда проходили военную службу в ВСУ. Они также признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Всем им выплатят единовременную денежную помощь по 100 тысяч гривен.

Кроме того, комиссия назначила выплаты по 100 тысяч гривен в правовую помощь 49 семьям незаконно заключенных украинцев. Сейчас они находятся за решеткой оккупационной администрацией или органами власти россии через их общественную, политическую или профессиональную деятельность.

С начала года Минреинтеграции уже перечислило 19,7 миллиона гривен освобожденным из плена украинцам и 6,8 миллиона гривен тем, кто еще в неволе.

Напомним, что в российском плену остается две тысячи защитников Мариуполя.