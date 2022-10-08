Из украинских портов вышли еще семь судов с агропродукцией

В рамках «Зерновой инициативы» еще семь судов со 172,6 тысяч тонн агропродукции направляются из портов Одесчины в страны Азии и Европы.

Об этом сообщили в Мининфраструктуре.

Из порта «Южный» отправился во Вьетнам балкер Cornelia M с 60 тысячами тонн украинской пшеницы. От причалов Одесского порта вышли суда Shaman Wisdom, Lady Eva, Oris Sofi. Из порта «Черноморск» – балкеры Laurus, Eneida и танкер Chem Hero.

С момента выхода первого судна с украинской продовольствием экспортировано 6,6 миллиона тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 292 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, глава Минагрополитики не уверен, что удастся продолжить действие «зернового коридора» из- за «психически нестабильного пути».