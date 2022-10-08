Украинский повар Клопотенко рассказал о том, кто кормит иностранные делегации в поездах Укрзалізниці

Украинский ресторатор и повар Евгений Клопотенко рассказал о своем проекте с Укрзализныцей, в рамках которого его ресторан «100 лет назад вперед» кормит иностранные делегации, которые едут со всего мира в Украину. Он добавил, что именно в поездах сегодня решается много судьбоносных для Украины вопросов.

О сотрудничестве с Укрзализныцей Клопотенко рассказал в Facebook.

«В Украину сейчас ездит много важных людей. Едут они в поезде, потому что по-другому никак. Это много часов. Эти часы – самые важные. Там президенты других стран, послы, министры, председатели различных всемирных организаций принимают решения относительно Украины. Решения дипломатические, но есть и влияние эмоций. Поэтому вот что мы сделали: мы объединились с Укрзализныцей – Ukrzaliznytsia, чтобы там эти важные люди ели настоящую украинскую пищу. Это и знакомство с Украиной, и игра с эмоциями. Вот ты сначала слушаешь Президента Украины два часа, а потом ешь речную форель из Закарпатья с кулешом, который когда-то готовили казаки, и думаешь. Думаешь много, многое чувствуешь. Тебе нравится, ты хочешь это сохранить и помочь защитить», – рассказал Клопотенко.

Он предположил, что в том числе через еду может быть принято решение о помощи Украине.