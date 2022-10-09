Евровидение-2023 проведут в британском Ливерпуле

Евровидение-2023 будет проведено в британском Ливерпуле. Финал песенного конкурса состоится 13 мая.

Об этом сообщил Европейский национальный вещатель .

Мэр Ливерпуля пообещала, что город устроит лучшую вечеринку для Евровидения после того, как его выбрали хозяином песенного конкурса 2023 года.

Как известно, город выиграл конкурс на проведение мероприятия после того, как было определено, что победительница 2022 года Украина не сможет принять из-за войны.

Город обошел Глазго, чтобы стать хозяином песенного конкурса, после того, как в сентябре два города были выбраны из короткого списка из семи потенциальных хозяев.

Представители Ливерпуля заявили, что мероприятие на 11-тысячной M&S Bank Arena состоится «от имени Украины».

Напомним, что ранее в министерстве культуры и информационной политики заявили, что Украина приступила к подготовке к проведению «Евровидения». 10 июня правительство создало Организационный комитет по подготовке и проведению песенного конкурса в Украине в 2023 году.

Также напомним, как лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион свою розовую панамку, где выступал в Турине, а также статуэтку победителей песенного конкурса «Евровидение». Благодаря этому на нужды ВСУ отправили 1,2 миллиона долларов.