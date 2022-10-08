В Китае построили футуристический стадион, который «парит над холмами»

Компания MAD Architects возвела в китайской провинции Чжэцзян футуристический стадион, получивший название Quzhou Stadium.

Об этом сообщает портал New Atlas.

Стадион является частью масштабного проекта MAD по созданию спортивного парка Цюйчжоу, расположенного на холмах в провинции Чжэцзян. Неправильные формы стадиона призваны символизировать продолжение природного ландшафта, вызывая ассоциации с другими мирами и планетами.



«Quzhou Stadium является новой жемчужиной города - издалека он выглядит как гало, парящее над холмами», - говорится в заявлении MAD Architects.

Сообщается, что даже в нерабочее время Quzhou Stadium будет открыт для посетителей, предлагая им относиться к сооружению как к активной части ландшафта.