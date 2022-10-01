В Украине утвердили механизм помощи студентам-контрактникам, которые потеряли возможность платить за обучение

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство утвердило механизм, который поможет студентам-контрактникам, потерявшим платежеспособность, продолжить обучение.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, таких случаев сегодня много. У студентов скапливаются долги, а высшие учебные заведения остаются без финансовых ресурсов.

«Мы приняли порядок выделения из резервного фонда госбюджета средств для компенсации вузам стоимости обучения студентов. Он касается тех семей, чей среднемесячный доход на человека не превышает размер минимальной зарплаты. В общей сложности на выплату компенсаций предусмотрено почти 87 млн грн», - заявил премьер-министр.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что за границей находятся около 3 миллионов украинцев трудоспособного возраста. Согласно данным, 42% находящихся за пределами Украины составляли работающие лица, 17% - неработающие, 8% - студенты, 23% - пенсионеры, 10% - не удалось определить.