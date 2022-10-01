В Николаевской области будут развозить дрова по домохозяйствам для отопительного сезона

В Николаевской области, в дома будут развозить дрова к началу отопительного сезона.

Об этом сообщил замглавы Николаевской ОВА Валентин Гайдаржи в эфире телеканала НИС-ТВ.

Он отметил, что, согласно постановлению Кабинета Министров и главы Николаевской ОВА, дрова будут поставлять в дома, которые находятся в населенных пунктах, граничащих с зоной боевых действий. Списки будут формировать сначала старости и главы ОТГ, потом они по вертикали будут идти в ОВА.

— Мы формируем перечень, прорабатываем логистику. Доставка, допустим, железной дорогой до Николаевской области и в Николаевской области мы поставили перед собой задачу организовать доставку, скажем так, до домохозяйств. Не видел я пока порядок, предусматривает ли он весь финансовый ресурс, по доставке. То, что будет финансирование по доставке до линии УЗ – это я подтверждают. Будет ли доставка за счет государственного бюджета до домохозяйств – мы не знаем. Если этого не будет, будем отрабатывать за счет областного бюджета, местных бюджетов саму ситуацию, саму логистику, - сказал Гайдаржи.

Пока неизвестно, сколько дров будут давать домам – каждое домохозяйство разное, это то, чем будут заниматься местные власти.

— Нет на сегодняшний день лимита на объект. Рекомендованные есть, но я об этом, скажем так, смогу сказать чуть позже. Областной центр также рассматривается, Николаев также находится под обстрелом, не везде круглосуточно есть подача электроэнергии, прилеты есть и по линиям газоснабжения, формируются опять же через райадминистрации перечни, учитываются потребности Николаева, в том числе, - добавил замглавы ОВА.

В Мининтеграции отметили, что в приоритете на получение дров – уязвимые категории граждан: многодетные семьи, пожилые люди, лица с инвалидностью.

Напомним, отопление в Николаеве могут включить с 1 ноября или чуть раньше, если будет холодно. Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово к отопительному сезону.