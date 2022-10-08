Польско-украинский фонд выплатит помощь украинкам, освобожденным из плена

Украинки, освобожденные из плена, получат помощь от Фонда имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого.

Об этом сообщает Минреинтеграция .

Решение оказать помощь было принято на заседаниях комиссии Фонда. Оно касается 52 украинских женщин, вернувшихся из плена в рамках обменов военнопленными с апреля этого года. В том числе украинок, прибывших на Родину в результате двух сентябрьских обменов.

Решение относительно еще 13 пленок кремля будет принято на следующей неделе.

Каждая женщина единовременно получит на свой банковский счет около 80 тыс. грн.

Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого оказывает украинкам не только финансовую помощь.

Также он предлагает отдых-реабилитационную поездку в Польшу и психологическую поддержку женщин, которым пришлось страдать в нечеловеческих условиях в неволе у врага. Она предоставляется посредством психологических консультаций.

Отдельная программа Фонда – поддержка украинских детей в возрасте до 18 лет, потерявших из-за войны обоих родителей или одного из них, если он был единственным опекуном. Таким детям предоставляется ежемесячная финансовая помощь на сумму более 5 тыс. грн в месяц. Первым месяцем выплат считается месяц, когда была подана заявка на пособие. Выплаты продолжаются в течение действия проекта, то есть до конца декабря 2022 года.