Украинская компания «Новая почта» открыла отделение в польской Варшаве

В польской Варшаве свое отделение открыла украинская компания «Новая почта». Представительство будет предоставлять те же услуги, которые она предоставляет на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении «Новой почты» в Twitter.

«Отделение в польской столице уже работает», - говорится в публикации.

Там же заверили, что только на Варшаве не остановятся. Дальше отделения начнут работать в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани. Примерно они заработают в течение этого месяца.

В настоящее время воспользоваться услугами почтовой компании можно в Варшаве по адресу: Męcińska, 18.

График работы почтового отделения:

с понедельника по пятницу: с 8:00 до 20:00,

в субботу и воскресенье: с 9:00 до 18:00.

Все работники почтового отделения говорят как на украинском, так и на польском языках.

Тарифы «Новой почты» в Польше:

посылка до 2 кг - 30 злотых (225 грн),

посылка до 10 кг – 45 злотых (338 грн),

посылка до 30 кг – 50 злотых (375 грн.).

Напомним, что «Новая почта» открыла первое мобильное отделение: оно автономно работает от солнечных батарей в селе, где были бои.