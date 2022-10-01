Украинская компания «Новая почта» открыла отделение в польской Варшаве

В польской Варшаве свое отделение открыла украинская компания «Новая почта». Представительство будет предоставлять те же услуги, которые она предоставляет на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении «Новой почты» в Twitter.
«Отделение в польской столице уже работает», - говорится в публикации.
Там же заверили, что только на Варшаве не остановятся. Дальше отделения начнут работать в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани. Примерно они заработают в течение этого месяца.
В настоящее время воспользоваться услугами почтовой компании можно в Варшаве по адресу: Męcińska, 18.
График работы почтового отделения:
с понедельника по пятницу: с 8:00 до 20:00,
в субботу и воскресенье: с 9:00 до 18:00.
Все работники почтового отделения говорят как на украинском, так и на польском языках.
Тарифы «Новой почты» в Польше:
посылка до 2 кг - 30 злотых (225 грн),
посылка до 10 кг – 45 злотых (338 грн),
посылка до 30 кг – 50 злотых (375 грн.).
Напомним, что «Новая почта» открыла первое мобильное отделение: оно автономно работает от солнечных батарей в селе, где были бои.