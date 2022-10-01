HIMARS изменили не только вторжение рф в Украину, но и современную войну, – WSJ

Поставки американских РСЗО M142 HIMARS переломили ход российского вторжения в Украину, а также современную войну.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

HIMARS резко изменили ход вторжения РФ в Украину дав ВСУ смертоносное оружие для атак в тылу ВС РФ. Раньше для таких ударов нужны были бы самолеты, корабли или много транспортных средств. Установки HIMARS своими возможностями поменяли современную войну.

16 HIMARS в украинской армии помогли остановить кровавое российское наступление, а с конца августа ВСУ смогли освободить от оккупантов значительные территории в Харьковской и Херсонской областях. Недавно США пообещали поставки еще 18 установок, которые будут закупаться в течение пары лет.

Отставной генерал-майор армии США Роберт Скейлс заявил, что HIMARS совершили революцию в точности и мобильности. С момента передачи американских РСЗО, ВСУ уничтожили сотни военных целей РФ.

По оценкам украинского лейтенанта Коваля, с которым пообщались журналисты WSJ, около 70% военного успеха в Херсонской области пришлись на HIMARS. Только его экипаж уничтожил сотни россиян и около 20 ЗРК российских войск. На машине Коваля нанесено 68 отметок, важных пораженных целей.

«HIMARS — один из, если не самый эффективный вид оружия на поле боя. Это дает нам возможность быстро реагировать, попадать в одно место, двигаться в другое и эффективно уничтожать», — заявил Коваль.

Американские РСЗО разворачиваются, уничтожают цели и уезжают за минуты. В то время как российским ракетным установкам может потребоваться около 20 минут для разворачивания и 40 минут для перезарядки.

В конце августа при контрнаступлении в Херсонской области лейтенант Коваль вместе с двумя другими экипажами не спали 37 часов. Они поразили около 120 целей, что позволило пехоте прорвать российские оборонительные линии.