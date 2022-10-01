ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Россияне из САУ, минометов и вертолётов атаковали Сумскую область

Уже 228-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 8 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 октября.

Информация постоянно обновляется...

00:05 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Россияне атаковали территорию Сумщины с САУ, минометов и 4 авиаудара из вертолётов.

55 приходов, из них – 28 неуправляемых ракет. Гатили россияне из САУ, минометов и 4 авиаудара из вертолётов, которые не пересекали государственную границу.

Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской общин.

В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской общины ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн «Джондир» и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы.