В Москве пятиклассницу забрали в отдел полиции из-за аватарки с желто-синими цветами: На нее донес директор

В Москве правоохранители забрали пятиклассницу в отдел полиции из-за аватарки с желто-синими цветами, также сотрудники пришли к семье домой.

Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на обращение директора начальнику ОМВД по району Некрасовка.

В заявлении директор хорошо отозвался об успеваемости и характере ученицы, однако попросил «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции». Помимо этого, директор попросил полицию «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы она не «воздействовала» на дочь «убежденностью собственных политических взглядов» и не поощряла «в обсуждении межнациональных и политических вопросов в детском коллективе».

С матерью школьницы побеседовали сотрудники «Школы в Некрасовке» и социальные педагоги. Они интересовались, почему девочка не посещала уроки «Разговоры о важном». Также выяснилось, что на девочку пожаловался кто-то из родителей ее одноклассников из-за того, что в чате с одноклассниками она опубликовала опрос «про мир и войну».

Утром 5 октября в школу за ученицей приехали полицейские. Как сообщает организация, пока мать ехала к дочке, сотрудник полиции, инспектор по делам несовершеннолетних Д.В.Мжельская выясняла у девочки, чем занимается ее мать и как семья проводит время. В итоге сотрудники доставили ее в полицию отдельно от мамы, а силовики «грубо повели мать к выходу», пока девочка плакала. Помимо полицейских, в отделе присутствовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, которые читали сообщения в телефоне женщины, а также пятеро сотрудников семейного центра «Гармония» и службы опеки. Всего семья пробыла в отделе три часа.

Через некоторое время они пришли домой к семье и, не предъявляя документов и не представляясь, изучали переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке школьницы и рылись в постельном белье. Инспектор по делам несовершеннолетних заявила матери, что семью вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.

После объявления 21 сентября Путиным «частичной» мобилизации в России стали поджигать военкоматы и административные здания. В Генштабе России на этом фоне заявили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы до 15 лет. Один из последних поджогов совершила одиннадцатиклассница в Казани, 5 октября Советский районный суд отправил ее под домашний арест.

Издание Idel.Реалии сообщали, что школьницу доставили в суд в наручниках. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на уничтожение или повреждение имущества), максимальное наказание по этому обвинению — 3 года 8 месяцев лишения свободы. При задержании в полиции девушка заявляла, что выступает против войны и мобилизации.