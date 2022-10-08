Северная Корея снова запустила баллистические ракеты

Северная Корея продолжила серию ракетных испытаний. В четверг, 6 октября, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Об этом как пишет DW, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Одна из ракет пролетела 350 километров на максимальной высоте 80 километров, вторая - 800 километров при высоте максимум 60 километров. Запуски также подтвердили в правительстве Японии.

Южнокорейские вооруженные силы назвали такие действия «серьезной провокацией» и заявили, что это «угрожает не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и международному сообществу». Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал неоднократные запуски ракет Северной Кореей в течение короткого промежутка времени «абсолютно неприемлемыми».

Начиная с 25 сентября КНДР провела шесть испытательных пусков. Во вторник, 4 октября, Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности. Впервые за последние пять лет ракета пролетела над японским архипелагом, что вызвало возмущение Токио, Сеула и других представителей международного сообщества.

В ответ США и Южная Корея провели 5 октября по два испытательных запуска ракет класса земля-земля. Агентство «Рёнхап» сообщало со ссылкой на Генштаб Южной Кореи, что американские и южнокорейские ракеты типа ATACMS были направлены в сторону Японского моря. При этом одна из ракет, выпущенных Сеулом, упала на территории военной базы. Пострадавших при этом инциденте не было.

Как отмечает агентство Reuters, запуск ракет в четверг произошел примерно через час после того, как Северная Корея осудила США в связи с обращением в Совет Безопасности ООН. Пхеньян заявил, что считает запуски ракет мерой противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, полагая, что маневры усиливают напряженность в регионе.

КНДР также осудила Соединенные Штаты в связи с передислокацией авианосца «USS Ronald Reagan» к восточному побережью Корейского полуострова. До этого судно впервые за четыре года прибыло к Южной Корее и приняло участие в совместных морских маневрах южнокорейских и американских войск. По данным агентства «Рёнхап», ожидается, что авианосец будет задействован в учениях Южной Кореи и Японии в международных водах.