«Жизни украинцев важны!»: Нардеп Чорноморов призвал через соцсети убедить государства-члены НАТО поддержать Украину

Народный депутат Украины Артем Чорноморов призвал через соцсети убедить государства-члены НАТО поддержать Украину в стремлении присоединиться к Альянсу.
Об этом написал Чорноморов в своем телеграмме.
«Прошу Вас написать краткий текст с призывом «Жизнь украинцев важны!», добавить #UkrainianLivesMatter и указать в сообщении лидеров стран, которые еще не поддержали вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Давайте поможем нашему Президенту и украинским дипломатам. Статус страны-члена НАТО поможет Украине быстрее одержать победу в этой войне. Победим вместе!», – написал Чорноморов.
Также он добавил ссылку на соцсети руководителей стран НАТО, еще не определившихся относительно принятия Украины в Альянс.
В свою очередь Чорноморов обратился к лидерам, которые еще не определились с тем, поддерживают ли они Украину в качестве члена НАТО.
«Наши жизни важны. Жизнь нас, украинцев, важна! Именно с таким призывом обращаюсь к руководителям и гражданам стран, которые пока не поддержали вступление нашего государства в НАТО. Почему это так важно? Будет ли Путин продолжать войну пока Украина не в НАТО? Конечно, да! Будет ли Путин продолжать войну со страной из блока НАТО? Это – маловероятно. Украине и всему миру нужна победа над режимом путина. Следует вернуться к границам Украины, по состоянию на 2014 год. Это гарантия восстановления мирового порядка, стабилизации мировой экономики, экономики всех стран и восстановления Справедливости. Ключ к этому всему – членство нашего Государства в НАТО. Поддержите нашу общую победу над злом! Каждый новый день уносит жизни граждан моей страны. Этому нужно поставить конец! Жизни украинцев важны!», - обратился Чорноморов, добавив к сообщению видео последствий вражеских ударов по городам Украины.