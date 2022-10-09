«Жизни украинцев важны!»: Нардеп Чорноморов призвал через соцсети убедить государства-члены НАТО поддержать Украину

Народный депутат Украины Артем Чорноморов призвал через соцсети убедить государства-члены НАТО поддержать Украину в стремлении присоединиться к Альянсу.

Об этом написал Чорноморов в своем телеграмме.

«Прошу Вас написать краткий текст с призывом «Жизнь украинцев важны!», добавить #UkrainianLivesMatter и указать в сообщении лидеров стран, которые еще не поддержали вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Давайте поможем нашему Президенту и украинским дипломатам. Статус страны-члена НАТО поможет Украине быстрее одержать победу в этой войне. Победим вместе!», – написал Чорноморов.

Также он добавил ссылку на соцсети руководителей стран НАТО, еще не определившихся относительно принятия Украины в Альянс.

В свою очередь Чорноморов обратился к лидерам, которые еще не определились с тем, поддерживают ли они Украину в качестве члена НАТО.