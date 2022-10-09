Из одесских портов вышло еще 13 судов в рамках «зернового коридора»

Из портов Одесской области в рамках «зернового коридора» вышли еще 13 судов с продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Telegram.

Суда с агропродукцией вышли из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск». На их бортах находится 230,7 тысяч тонн продовольствия.

Среди отправившихся судов балкеры ARGONAUT, на борту которого 71 тысяча тонн пшеницы для Индонезии, ALI A (7 тысяч тонн пшеницы для Ливана) и MEHMET BEY (8 тысяч тонн сои для Египта).

Напомним, в рамках «Зерновой инициативы» еще семь судов со 172,6 тысяч тонн агропродукции направляются из портов Одесчины в страны Азии и Европы.