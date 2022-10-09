Наемник ЧВК «Вагнер» провел урок российским третьеклассникам – спустя сутки заметку об этом удалили с сайта школы

Боец ЧВК «Вагнер» провел урок «Разговоры о важном» для третьеклассников в школе №13 станицы Привольная Краснодарского края, при этом он скрывал лицо маской.

Заметка об этом была опубликована на сайте школы под заголовком «Интересная встреча».

В сообщении говорилось, что урок прошел 3 октября, руководство называет бойца «почетным гостем», который рассказывал детям «о важной роли подразделения на Донбассе». Боец показал экипировку, которую он «использовал во время боевых действий» и награды: медаль «За Отвагу»; «За взятие Попасной» и золотой крест 1-й степени, выдаваемый ЧВК.

«Ребят интересовало все: какое оружие применяют бойцы во время СВО, как и где они отдыхают, если не участвуют в боевых действиях, служат ли в подразделении женщины, кто и как оказывает первую медицинскую помощь раненым, как военные медики узнают о раненых, пользуются ли бойцы телефонами и.д», - идет речь в сообщении.

Также в заметке говорится, что школьники написали письма военным, которые сейчас на передовой и попросили передать их на фронт.

Однако после того, как в сети начали активно обсуждать данное событие, заметку с сайта школы удалили, заменив ее информацией о встрече школьников с научным сотрудником районного краеведческого музея.

Как известно, наемники ЧВК «Вагнер» известны своей жестокостью. Так, в 2017 году в сети опубликовали видео издевательств российских наемников над неизвестным мужчиной в Сирии. На кадрах видно, как несколько русскоязычных солдат пытают под песню о российском спецназе сильно избитого и, вероятно, раненого мужчину кувалдой, ломая ему конечности.

Позже стало известно, что российский солдат, присутствовавший во время казни мужчины в Сирии, занимается патриотическим воспитанием молодежи в россии.

В июле текущего года в сети появилось страшное видео, на котором наемники ЧВК «Вагнер» отрезают пленнику ВСУ канцелярским ножом гениталии. Связанный пленник пытается сопротивляться, но оккупанты бьют его ногой по голове. После его убивают выстрелом в голову.

На данный момент в ЧВК «Вагнер» для учатия в войне против Украины активно вербуют преступников, отбывающих наказания в тюрьме.