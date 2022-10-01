Оккупант рассказал о том как отступал из Лимана, в то время как путин выступал с речью о присоединении украинских регионов к рф

Российский военный рассказал, что в то время как президент рассказывал о незаконном вхождении «днр», «лнр», Херсонсконской и Запорожской области в состав рф, оккупанты тяжело отходили из Лимана, Донецкой области.

Об этом свидетельствует новый перехват, опубликованный ГУР.

- Признали Донецк, Луганск, Харьковскую...

- А, да-да. В три часа оглашение было, путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли.

- Так, все п*зда, теперь война полноценная начнется.

- Так вот мы и ждем подкрепление.

- Значит теперь они на россию напали?

- Да-да, они получается, ну часть Донецкой области занимают, именно укропы там.

- Ну тк это значит, напали на россию теперь получается, раз это россия.

- Вот да, там в Крыму уже говорят, кто с Крыма есть пацаны. В Крыму говорят, бл*ть, танки-х*янки. Но правда новые, не как у нас 60-х годов бл*ть, мы на 72-ках воюем, бл*, которые 4 машины тянут , а 5 из них стреляют бл*ть.

- Так ты че на танке?

- Нет, я - мотострелок. Мы уходили, п*здец, под минометами бл*ть, там уже все крестись - не крестись, все и в бога верим, нах*й, и во все, что можно верить - верим, бл*ь х*й знает.

-П*здец, тут, отсюда народу забирают, каждый день автобусами.