Канадские специалисты возобновили тренировки бойцов ВСУ, которые проходят обучение в Великобритании

Канада возобновила украинскую тренировочную миссию в Великобритании. 12 августа отряд военнослужащих Вооруженных Cил Канады (CAF), преимущественно из состава базирующейся в Эдмонтоне 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии, прибыл в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии для возобновления подготовки Сил Обороны Украины в рамках операции UNIFIER-UK

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«30 июня Министерство обороны Великобритании обратилось с просьбой о международной поддержке в своей широкомасштабной инициативе по обучению новобранцев Сил Обороны Украины в Соединенном Королевстве. В ответ Канада направила значительный отряд квалифицированных военнослужащих в Англию в поддержку этого начинания. Вместе с нашими союзниками в Соединенном Королевстве солдаты Вооруженных сил Канады сейчас проводят целенаправленную подготовку украинских новобранцев по индивидуальным и коллективным военным навыкам, которые неизбежно необходимы, чтобы предоставить им возможности защищать свою страну от российской агрессии», - говорится в сообщении.

На фото - военнослужащие 3-го батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных Сил Канады, проводящие обучение военнослужащих Сил Обороны Украины по обращению с легким противотанковым оружием следующего поколения (NLAW) в рамках учебной операции UNIFIER-UK в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.