Серьги Пандора: главный аксессуар современной девушки

Ювелирные изделия Пандора покорили наш рынок еще 10 лет назад. Особой популярностью украшения пользуются в Украине. И неудивительно, ведь они красивы и универсальны. Высокое качество, приятные материалы, индивидуальность дизайна — этими словами можно описать продукцию Пандора.

Какими бывают сережки Пандора?

Вся классическая продукция производится вручную из серебра 929 пробы или же из золота 585 пробы. Новые модели представлены в еще двух сплавах — серебро с палладиевым покрытием (Shine) и розовое золото (Rose). Широкий выбор материала позволяет удачно подобрать украшение даже под самый экстравагантный наряд.

В каталоге изделий присутствуют такие модели сережек:

Пусеты (или же гвоздики). Маленькие неброские сережки подходят под любой образ — от повседневного до выходного.

Джекет. Создают визуальную иллюзию и освежают даже самый скучный лук.

Подвески. Элегантная акцентная форма. Можно использовать даже как моносерьгу.

Шандельеры. Идеально подходят к вечернему, коктейльному или даже свадебному платью.

Кроме того, многие сережки легко комбинируются между собой. Например, можно надеть на одно ухо сдержанный пусет, а на другое — серьгу-подвеску.

Ассортимент украшений Пандора просто огромен. Покупательницам предлагаются простые и сдержанные модели на каждый день и роскошные серьги, которые не оставят обладательницу без внимания. Также все модели выполнены так, чтобы подчеркнуть овал лица любой девушки.

Любую пару сережек можно смело купить на подарок подруге или второй половинке. К заказу предлагается добавить подарочную упаковку. Можно выбрать фирменную коробочку или же пакетик.

Где купить серьги Пандора в Украине?

Для покупки изделий Пандора советуем обратиться в соответствующий раздел интернет-магазина Pandora-Braslet. Здесь https://pbraslet.com/catalog/earrings-pandora вы найдете невероятный выбор товаров на любой вкус. Цены на украшения вас приятно удивит. Магазин регулярно пополняет наличие товаров. А это значит, что необходимый аксессуар как можно скорее окажется в ваших руках! Доставка осуществляется по всем городам Украины.

Выбирайте стиль от Пандора-Браслет!

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