В россии мигрантов обманом заставляют подписывать контракты на воинскую службу, – правозащитница

В россии мигрантов, в частности из Киргизии, заставляют обманом подписывать военные контракты.

Об этом рассказала изданию kloop правозащитница Валентина Чупик.

По ее словам, обманывают, например, в миграционном центра «Сахарово» (Москва), когда мигрант приходит оформлять документы. Издание отмечает, что непосредственно с самими обманутыми ему поговорить не удалось.

- Когда люди проходят медобследование, дактилоскопирование и оформляют патенты в «Сахарово», им на подпись дают пачку бумаги и говорят: «Подпиши быстро здесь и здесь». И человеку среди этой пачки листов засовывают в том числе контракт на добровольную военную службу. В нем всего две странички, он напечатан очень мелким шрифтом. Он написан весьма непонятно, и люди не читая это подписывают – и потом оказываются завербованными, — говорит Чупик.

По ее словам, при оформлении на обратную сторону паспорта клеят стикер, и если на стикере есть буква V, то скорее всего человека «пометили» как подписавшего военный контракт.

Некоторых просто шантажируют отказом в оформлении. Говорят, что документы не в порядке, но будут в порядке если человек распишется в необходимом месте определенного листа. Третий способ давления — прямое психологическое или физиологическое насилие, угрозы возбуждения уголовного дела.

- У меня был кейс 27 сентября. Мальчик-кыргыз, обычный курьер, доставщик «Яндекс Еды» ехал по улице на своем велосипеде – его остановили полицейские. (...) Схватили его за подмышки, втащили в автобус, избивали, сказали, что он должен подписать контракт и ехать в Украину, - заявила Чупик.

По словам правозащитницы парень сперва отказался, однако после того, как к половым органам начали прикладывать электрошокер, подписал. Потом его удалось эвакуировать.

Как известно, с начала «частичной мобилизации» с рф в Казахстан сбежало более 200 тысяч россиян.