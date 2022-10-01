Николаевцы, которые выехали с города, все равно должны будут оплачивать счета за отопление, - Сенкевич

Мер Николаева Александр Сенкевич сказал, что те жители города, которые были вынуждены уехать должны будут оплачивать в зимний период коммунальные счета за отопление.

Об этом он рассказал во время брифинга Media center Ukraine, 7 октября.

По словам городского головы, нежилые квартиры и дома все равно нужно будет отапливать, чтобы избежать появление плесени, поломки мебели и техники.

- Получаю информацию: «А если нас нет, нужно будет платить за отопление?». Да, нужно будет. Если мы не будем отапливать дома, то внутри них все покроется плесенью, которую будет очень дорого вывести, разбухнет мебель, техника выйдет из строя. Поэтому это будет дороже чем заплатить за отопление квартиры, даже в которой вы не живете, - сказал он.

Сенкевич надеется, что город получит с государственного бюджета средства на замену труб.

- Будем менять трубы на пластиковые и большим объемом начиная с нового года, - уточнил мер.

Напомним, что ранее «Николаевводоканал» сообщил, что на ремонт водопровода из Днепра необходимо ₴8,5 миллионов, а ущерб от обстрелов уже достиг ₴26 миллионов.