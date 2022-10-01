К началу отопительного сезона жителям Николаевщины планируют раздать больше 3 тысяч буржуек

В Николаевской областной военной администрации планируют развести жителям области больше 3 тысячи буржуек.

Об этом сообщил заместитель главы ОВА Валентин Гайдаржи.

Он отметил, что на сегодняшний день в областном бюджете предусмотрены средства для покупки 2 тысяч, но к началу отопительного сезона планируют, что их будет больше 3 тысяч.

— Предварительно это количество взялось на основании заявок, которые нам поступили от районов для малоимущих слоев населения. Цифра, конечно, будет увеличена по потребности. На сегодняшний день за счет нашего областного бюджета предусмотрено предоставление 2 тысяч. Над этим работают ОТГ, города, мы работает с Красным крестом, с донорами, в конечном итоге рассчитываем на количество больше чем 3 тысячи буржуек до начала отопительного сезона, - сказал Гайдаржи.

Напомним, в Николаевской области, в дома будут развозить дрова к началу отопительного сезона.