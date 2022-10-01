Журналисты показали, как выглядит освобожденный от оккупантов Купянск на Харьковщине

В сети опубликовали фото как выглядит город Купянск в Харьковской области, который находится в 50 километрах от границы с россией и был в оккупации с 27 февраля.

Об этом сообщает «РБК».

Известно, что Купянск был освобожден от россиян более двух недель назад, 10 сентября украинские военные вошли в город в ходе сильного контрнаступления.

Центр города и дома вдоль дороги к мосту на другой берег разбиты вдребезги, но, если отойти дальше, здания более или менее цели. У жителей города нет ни связи, ни электроэнергии, ни воды.

Воду развозят украинские спасатели. По их словам, за день разливают более 8 тонн воды. Также в центре города раздают гуманитарную помощь.

Автомобиль «Новой Почты» привозит посылки и раздает интернет через Starlink. Сразу там можно зарядить телефоны от генератора.

Отмечается, что жители недавно освобожденного города до сих пор не могу чувствовать себя в безопасности, потому что оккупант продолжают обстреливать город.