Министр обороны Румынии призвал к переговорам с россией о мире – ему ответили Арахамия и Подоляк

Министр обороны Румынии Василе Дынку считает, что переговоры с россией являются единственной возможностью достичь мира в российско-украинской полномасштабной войне.

Об этом он заявил в эфире румынского телеканала Prima TV, передает G4 Media.

- Единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры, - отметил он.

По мнению главы румынского Минобороны, «страны мира, НАТО, США» должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с россией, поскольку «политический класс в Украине на данный момент не может себе позволить допустить несправедливую потерю территории».

Дынку считает, что россия имеет ресурсы для продолжения войны.

- В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей, - пояснил он.

На его заявление отреагировал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он заявил, что Украина сейчас готова к переговорам с западными странами только по скорейшему вступлению в НАТО.

«Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на данный момент, и Россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении», - написал он в Telegram.

Также свои предложения миротворцам опубликовал советник главы ОП Михаил Подоляк.

