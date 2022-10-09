Известную актрису пригласили для работы над продолжением популярной видеоигры

Игровая студия Kojima Productions создает игру с актрисой Эль Фаннинг.

Об этом сообщает "Лига.net".

Намеки на роль звезды в игре давались еще месяц назад. В сентябре на мероприятии Tokyo Game Show студия поделилась изображением лица, скрытого в тени, со слоганом «Кто я?». 7 октября посетители мероприятия PAX Aus обнаружили QR-код со ссылкой на сайт Kojima Productions. На странице размещена обновленная версия изображения – и там есть Фаннинг.

Впоследствии Кодзима поделился твитом, в котором намекнул на дальнейшие тизеры. Вероятно, это будет продолжение игры Death Stranding. Хотя Kojima Productions еще официально не объявила название игры, продюсер студии поделился твитом Кодзимы, используя хэштег #DeathStranding. Впоследствии этот твит был удалён.

Также известно, что Кодзима работает как минимум над одной игрой для Microsoft. Скорее всего, геймдизайнер поделится деталями о своем следующем проекте на The Game Awards 9 декабря.

Напомним, в работе над игрой Death Stranding принимали участие Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Трой Бейкер и Линдси Вагнер, Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн.