В Николаевской области добровольная пожарная команда получила новую машину вместо старого «Зила», проработавшего полгода войны

В Николаевской области иностранные волонтеры передали добровольческому батальону пожарную машину. Это помощь от American Ukrainian foundation.

Об этом сообщает «Суспільне Миколаїв».

На стареньком «Зеле» мужчины из села Шевченково почти пол года тушили пожары в обществе. «Зил» забрали из соседнего поселка Луч, подлатали и отремонтировали. На нем выезжали спасать после обстрелов русских войск частные дома, заводы и поля.

– Мы взяли эту машину в поселке Луч. Она стояла там в пожарной части. Из-за того, что там были обстрелы сильные, на ней некому было ездить, работать. Мы забрали ее сюда в Шевченко, здесь сделали команду свою, ездили пожары тушить, - рассказал доброволец Виталий Варяница.

Самоорганизованный добровольческий батальон первые месяцы покупал топливо для автомобиля за свой счет, позже помогали волонтеры и местные жители. Впрочем, бензина постоянно не хватало, потому что выезжать на пожары приходилось несколько раз в день.

– За день, бывало, по четыре раза уезжали, глядя на обстрелы. С топливом были проблемы, его не хватало – помогали волонтеры, люди сбрасывались, сами сбрасывались. Поскольку это подержанный автомобиль, он ел очень много бензина, – сказал Виталий.

Старая пожарная машина повреждена из-за прилетов российских снарядов, рассказывает доброволец Александр. От иностранных волонтеров пожарные получили новый автомобиль. Они провели инструктаж и передали транспорт в пользование.

- Эта машина из Польши, передали волонтеры из Америки – дизельная, хорошая машина, экономичная. Она более новая, более современная, тем более полноприводная. И самое главное – это дизель. Это экономично. Этот вид топлива есть у нас у фермеров, – сказал Виталий.

Волонтеры планируют передать мужчинам еще одну пожарную машину, чтобы они могли быстро ликвидировать возгорание. Также на этих автомобилях добровольцы могут развозить местным жителям питьевую воду.