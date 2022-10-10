Во время учения КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее

Серия ракетных испытаний Северной Кореи была имитацией обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты утром в воскресенье, 9 октября, заявили официальные лица в Сеуле и Токио, что стало седьмым таким запуском с 25 сентября.

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и «это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны».

Разнообразные испытания имитировали нацеливание на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны, добавило KCNA.

«Эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил были полностью продемонстрированы, поскольку они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места», - пишет KCNA.

«Несмотря на то, что враг продолжает говорить о диалоге и переговорах, нам не о чем говорить и мы не чувствуем в этом необходимости», - цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Напомним, утром 4 октября Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией, что вызвало сигнал тревоги и временную приостановку движения поездов на севере Японии.

Ракета, судя по всему, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

В Токио заявили, что ее дальность достигла 4600 км – возможно, самое большое расстояние, пройденное во время северокорейского испытательного полета.

После действий КНДР США и Южная Корея отработали высокоточные бомбовые удары.