«ВСУ идут в сторону Луганска, их там дох*я»: Оккупант рассказал о наступлении украинской армии

Российский военный рассказывает про свою разбитую колонну и стремительно е наступление украинской армии.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Там еще не говорили по телевизору, что нашу колону разъ*бали?

- Нет, я не слышала. Телевизор включен - не говорили, какую вашу колонну?

- Ну вот, что ехали мы когда.

- Так а что вы живы все?

- Да ну все, какой все... и пох*ярили.

- Правда ВСУшники лиман взяли?

- Да, уже там вроде как. Ну от них сюда идут, в сторону Луганска, их там дох*я просто. Вот тут уже стоим мы.

- Бл*ть, я не могу нах*й.

- Тут какая-то жесть, бл*ть.

- Почему нет бл*ть этой помощи, бл*ть?

- Их там еще сильно мало, и по их меркам я думаю, а их там дох*я.