«ВСУ идут в сторону Луганска, их там дох*я»: Оккупант рассказал о наступлении украинской армии

Российский военный рассказывает про свою разбитую колонну и стремительно е наступление украинской армии.
Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.
- Там еще не говорили по телевизору, что нашу колону разъ*бали?
- Нет, я не слышала. Телевизор включен - не говорили, какую вашу колонну?
- Ну вот, что ехали мы когда.
- Так а что вы живы все?
- Да ну все, какой все... и пох*ярили.
- Правда ВСУшники лиман взяли?
- Да, уже там вроде как. Ну от них сюда идут, в сторону Луганска, их там дох*я просто. Вот тут уже стоим мы.
- Бл*ть, я не могу нах*й.
- Тут какая-то жесть, бл*ть.
- Почему нет бл*ть этой помощи, бл*ть?
- Их там еще сильно мало, и по их меркам я думаю, а их там дох*я.
Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о том как отступал из Лимана, в то время как путин выступал с речью о присоединении украинских регионов к рф