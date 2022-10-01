Британские разведчики объяснили, почему россия наступает на Бахмут, несмотря на успехи ВСУ на других направлениях

Украинская армия наступает по разным направлениям, однако россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание собственным наступательным операциям в районе города Бахмут на Харьковщине.

Об этом говорится в обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании, передает «ЕП».

Известно, что за последнюю неделю российские войска продвинулись до 2 км в сторону Бахмута по двум направлениям, приближаясь к прорыву в сильно пострадавший от обстрелов город. Российские силы, вероятно, включали подразделения частной военной компании Вагнера, в том числе персонал, недавно набранный из российских тюрем.

«Продолжающиеся усилия России по дальнейшему упорному наступлению на Донбасс на фоне серьезных угроз на ее оперативных флангах подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха, а также подчеркивают негибкий оперативный план, до сих пор подрывавший ее планы», - утверждается в обзоре.

Напомним, что в институте изучения войны считают, что в россии все больше сомневаются, что путину удастся победить в войне против Украины.