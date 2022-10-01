«Мы имеем дело с террористами»: Зеленский прокомментировал ракетные удары по украинским городам и назвал две основных мишени оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал десятки вражеских ракет и иранских дронов, выпущенных оккупантами утром 10 октября по украинским городам.

Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении.

По словам Президента, у россии две основные мишени - критическая инфраструктура и мирные жители.

- Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Но мы украинцы, поможет друг другу, верим в себя, восстанавливаем все уничтоженное. Сейчас могут быть временные перебои с электрикой, но никогда не будет перебоев с нашей уверенностью в победу.

Зеленский подчеркнул, что кремль хочет запугать украинский народ и чтобы тот начал бежать, однако «мы можем только вперед и демонстрируем это на поле боя, так будет и в дальнейшем».

По словам президента, на данный момент активно работают спасатели и ПВО. Зеленский настоятельно рекомендовал не покидать укрытия.

- На данный момент сбито 38 воздушных целей. Сегодня будьте пожалуйста в укрытиях. Благодаря помощи наших военных все будет нормально. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него.

Напомним, что утром 10 октября во многих городах Украины зафиксированы вражеские ракетные удары.